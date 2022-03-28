Тисячі жителів Києва залишились без світла через обстріли: список районів

На правому березі Києва понад 80 тисяч абонентів сидять без електрики / Фото: Колаж: Сьогодні

Через бойові дії біля Києва 28 березня знову були пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі столиці.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація в своєму Telegram-каналі, пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом – 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли.

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Енергетики оперативно перемикають на резервне живлення об’єкти критичної інфраструктури.

Відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ на безпечне проведення аварійно-відновлювальних робіт. Для ліквідації аварії будуть задіяні щонайменше 7 бригад енергетиків. Вони робитимуть усе можливе, щоб оперативно повернути світло.

Крім того, повідомляють у КМДА, на правобережній частині Києва 28 березня протягом дня можливий понижений тиск води. Знеструмлені деякі насосні станції "Київводоканалу". Водопостачання столиці не відключене.

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Окупанти намагаються прорвати оборону Києва

За інформацією Генштабу ЗСУ на 28 березня, російські війська намагаються прорвати оборону Києва з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автодороги та населені пункти.

Окупанти продовжують без розбору обстрілювати Київ. Ракети та снаряди влучають у житлові будинки, школи, дитячі садки. Через регулярні обстріли руйнуються міські комунікації та теплотраси, а десятки житлових будинків залишаються без тепла.

Російські війська щодня обстрілюють населені пункти по всій Україні. Часто снаряди влучають у лінії електропередачі, внаслідок чого знеструмлюють цілі села, міста та райони в областях. Ремонтні бригади оперативно працюють на об’єктах та відновлюють електропостачання.