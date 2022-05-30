У оккупантов паника из-за контратаки ВСУ, на Донбассе – тяжелые бои: Генштаб

В Генштабе сообщили оперативную информацию о российском вторжении / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе российские оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции на Северодонецком и Бахмутском направлениях. В Херсонской области ВСУ выбили оккупантов из населенного пункта Николаевка, что привело к паническим настроениям среди военных РФ.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. В вооруженных силах Республики Беларусь до 4 июня проходят мероприятия по проверке боевой готовности.

На Северском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы с территории Российской Федерации пограничных районов, а именно населенных пунктов Бояро-Лежачи и Мануховка Сумской области, Янжуловка и Каменская Слобода Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, изучает вероятные пути выдвижения, поставки вооружения, военной техники и материальных средств с территории РФ.

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С целью снижения наступательного потенциала наших войск обстреливает позиции Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии.

На Харьковском направлении активных действий враг не проводил. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий украинских подразделений. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Одноробовка, Уды, Русские Тишки и Черкасские Тишки.

На Славянском направлении противник продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В направлении населенного пункта Курулька предпринял попытку штурмовых действий, успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

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На Донецком направлении враг, кроме артиллерийских обстрелов, нанес авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Северск.

На Лиманском направлении враг перегруппируется и готовится к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов выдвижения через водные препятствия.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг успеха не имеет, пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники.

На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не производил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и других.

В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений ВС РФ.

На Криворожском направлении противник проводит огневое поражение артиллерией наших войск и ведет контрбатарейную борьбу.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, разведке и огневой поддержке на Приморском направлении. Противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

В целях обеспечения сводного подразделения вооруженных сил РФ, находящегося на острове Змеиный, отмечен переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух противодиверсионных катеров "Раптор".

Оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма. В определенных районах враг дополнительно развернул до двух зенитных ракетных дивизионов ЗРС С-300 из состава 4-й армии Южного военного округа.

Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению их морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который каким-либо образом пытается избежать боевых действий.

Озвучены потери армии РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.05 составили:

личного состава – около 30 350 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1349 (+11) единиц;

боевых бронированных машин – 3282 (+12) единицы;

артиллерийских систем – 643 (+12) единицы;

РСЗО – 205 (+2) единиц;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 207 (+0) единиц;

вертолетов – 174 (+0) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3) единиц;

крылатых ракет – 116 (+2) единиц;

кораблей/катеров – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2258 (+18) единиц;

специальной техники – 48 (+0) единиц.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 30 мая: Сумская и Харьковская области страдают от ударов российской авиацией и "Искандеров", вражеские ракеты снова поразили Одесскую область, на Донбассе ВСУ отразили все атаки рашистов.

Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил каналу "Украина 4.5.0." потери врага на 30 мая: еще минус 200 единиц личного состава за сутки, а также 11 танков и 12 бронированных машин. Украинская ПВО работает круглосуточно и прицельно по ракетам России.