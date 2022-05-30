В окупантів паніка через контратаку ЗСУ, на Донбасі – важкі бої: Генштаб

В Генштабі повідомили оперативну інформацію щодо російського вторгнення / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі російські окупанти продовжують штурмувати українські позиції на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках. У Херсонській області ЗСУ вибили окупантів з населеного пункту Миколаєвка, що привело до панічних настроїв серед військових РФ.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. У збройних силах Республіки Білорусь до 4 червня тривають заходи з перевірки бойової готовності.

На Сіверському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли з території Російської Федерації прикордонних районів, а саме населених пунктів Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області, Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, вивчає імовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території РФ.

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З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження позицій Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.

На Харківському напрямку активних дій ворог не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій українських підрозділів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки.

На Слов'янському напрямку противник продовжує перегрупування військ для поновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька спробував вести штурмові дії, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.

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На Донецькому напрямку ворог, окрім артилерійських обстрілів, завдав авіаційних ударів у районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.

На Лиманському напрямку ворог перегруповується та готується до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати за допомогою застарілої та відновленої техніки.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.

У ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що спричинило панічні настрої серед військовослужбовців інших підрозділів ЗС РФ.

На Криворізькому напрямку противник здійснює вогневе ураження артилерією наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Чорноморського флоту продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на Приморському напрямку. Противник блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

З метою забезпечення зведеного підрозділу збройних сил РФ, що перебуває на острові Зміїний, відзначено перехід у напрямку острова десантного катера "Дюгонь" та двох протидиверсійних катерів "Раптор".

Окупанти продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. У визначених районах ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 40ї армії Південного військового округу.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що веде до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій.

Озвучено втрати армії РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.05 становлять:

особового складу – близько 30 350 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1349 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин – 3282 (+12) одиниці;

артилерійських систем – 643 (+12) одиниці;

РСЗВ – 205 (+2) одиниць;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 207 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 174 (+0) одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 507 (+3) одиниць;

крилатих ракет – 116 (+2) одиниць;

кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2258 (+18) одиниць;

спеціальної техніки – 48 (+0) одиниць.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 30 травня: Сумська та Харківська області потерпають від ударів російською авіацією та "Іскандерів", ворожі ракети знову вразили Одеську область, на Донбасі ЗСУ відбили всі атаки рашистів.

Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога на 30 травня: ще мінус 200 одиниць особового складу за добу, а також 11 танків та 12 броньованих машин. Українська ППО працює цілодобово та прицільно по ракетах Росії.