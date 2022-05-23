У Порошенко отреагировали на показания Медведчука: заявление

"Европейская солидарность" отреагировала на показания Медведчука против Порошенко / Фото: Коллаж: Сегодня

В партии "Европейская солидарность" призывают не относиться с доверием к показаниям нардепа Виктора Медведчука против пятого президента Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении, которое возглавляемая Порошенко политсила обнародовала на своем сайте.

"Медведчук, спасающий свою шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов "заявлять" что угодно про кого угодно. Это далеко не первые "сенсационные" показания против Порошенко, их уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жвания, Кузьмин и другие российские агенты. "Оплатой" за эти "показания" был перевод в лучшие условия содержания и обещания обмена", – говорится в заявлении партии.

В партии отметили, что с 24 февраля соблюдают принципы внутриполитического единства, и добавили, что сегодня власть и оппозиция должны "совместно работать на победу".

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В "Европейской солидарности" также подчеркнули, что "враг не Порошенко, враг – Путин", и заявили о "попытках разжечь в Украине внутренний конфликт", которые играют на руку Москве.

Медведчук дал показания против Порошенко

Арестованный народный депутат Виктор Медведчук дал показания по закупке Украиной в 2014-2015 годах угля на оккупированных территориях Донбасса и роли в этом пятого президента Петра Порошенко.

Медведчук также рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Нардеп детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

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Эксклюзивные подробности дела от СБУ

Дополнительные подробности рассказал глава СБУ Иван Баканов ведущим Виталию Прудиусу и Виктории Малосвитной в эфире YouTube-канала "Украина 24".

Он ответил на вопрос, что интересного рассказывает Медведчук следствию.