У Порошенка відреагували на свідчення Медведчука: заява

"Європейська солідарність" відреагувала на свідчення Медведчука проти Порошенка / Фото: Колаж: Сьогодні

У партії "Європейська солідарність" закликають не довіряти свідченням нардепа Віктора Медведчука проти п'ятого президента Петра Порошенка. Про це йдеться у заяві, яку очолювана Порошенком політсила оприлюднила на своєму сайті.

"Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий "заявляти" будь-що про будь-кого. Це далеко не перші "сенсаційні" покази проти Порошенка, їх вже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жванія, Кузьмін та інші російські агенти "Оплатою" за ці "свідчення" було переведення в кращі умови перебування та обіцянки обміну", – йдеться у заяві партії.

У партії зазначили, що з 24 лютого дотримуються принципів внутрішньополітичної єдності й сьогодні влада та опозиція мають "спільно працювати на перемогу".

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У "Європейській солідарності" також наголосили, що "ворог не Порошенко, ворог – путін", і заявили про "спроби розпалити в Україні внутрішній конфлікт", які грають на руку Москві.

Медведчук дав свідчення проти Порошенка

Заарештований народний депутат Віктор Медведчук дав свідчення щодо закупівлі Україною в 2014-2015 роках вугілля на окупованих територіях Донбасу та ролі у цьому п'ятого президента Петра Порошенка.

Медведчук також розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок для подальшого прокачування через нього дизельного пального. Нардеп деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням зв'язатися з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень у всіх українських інстанціях.

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Ексклюзивні подробиці справи від СБУ

Додаткові подробиці розповів голова СБУ Іван Баканов ведучим Віталію Прудіусу та Вікторії Малосвітній в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

Він відповів на запитання, що цікаве розповідає Медведчук слідству.