Зеленский о зверствах оккупантов в Буче: Убийцы, мародеры, палачи

Зеленский назвал оккупантов палачами. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массовые убийства российскими оккупантами жителей Бучи Киевской области. Он напомнил о решении Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором Украине пообещали вступление в НАТО.
"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла. Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", – написал глава государства в Facebook.
Зверства русских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.