Зеленский о зверствах оккупантов в Буче: Убийцы, мародеры, палачи

Зеленский назвал оккупантов палачами. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массовые убийства российскими оккупантами жителей Бучи Киевской области. Он напомнил о решении Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором Украине пообещали вступление в НАТО.



"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла. Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", – написал глава государства в Facebook.

Зверства русских оккупантов под Киевом