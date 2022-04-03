Зеленський про звірства окупантів у Бучі: Вбивці, мародери, кати

Зеленський назвав окупантів катами. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масові вбивства російськими окупантами мешканців Бучі на Київщині. Він нагадав про рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року, на якому Україні пообіцяли вступ до НАТО.



"Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла. Раджу подивитися матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Убивці, мародери, кати", – написав глава держави у Facebook.

Звірства російських окупантів під Києвом

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.

У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.