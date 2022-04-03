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Зеленський про звірства окупантів у Бучі: Вбивці, мародери, кати

Марія Дмитренко
3 квітня, 18:47
Глава держави звернувся до матерів російських окупантів, щоб вони побачили, які жахи творять їхні сини в Україні

Зеленський назвав окупантів катами. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масові вбивства російськими окупантами мешканців Бучі на Київщині. Він нагадав про рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року, на якому Україні пообіцяли вступ до НАТО.

"Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла. Раджу подивитися матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Убивці, мародери, кати", – написав глава держави у Facebook.

Звірства російських окупантів під Києвом