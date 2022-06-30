Удары ракетами по Киеву, Кременчугу и Николаеву резко повышают угрозу ядерной войны – теория "лестницы Кана"

Математик, разработавший теорию эскалации, способную привести к Третьей мировой, в 60-е годы очень точно описал последовательность событий, которую сейчас мы наблюдаем в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Третий день подряд Россия совершает чудовищные акты террора. 29 июня она ударила по многоэтажному дому в Николаеве. Ранее ракета попала в торговый центр в Кременчуге и жилой дом в Киеве. Россия каждый раз формально оправдывалась – целились в военный объект, но не попали. Эта ситуация тревожит западных экспертов. Считается, что демонстративные обстрелы гражданских объектов указывают на близкую перспективу ядерных ударов. На этот счет в США есть целая теория, разработанная во времена Холодной войны.

Эта теория называется "лестница Кана". Мы ее проверили – и обнаружили, что "лестница Кана" удивительно точно описывает войну в Украине от ее начала и до текущего момента. Плохая новость в том, что текущий момент, в соответствии с "лестницей Кана", последний перед применением ядерного оружия.

Лестница Кана – что это такое?

Есть такая математическая штука – "теория игр". Что она изучает?

Допустим, у двух людей, которые противостоят друг другу, примерно одинаковый уровень интеллекта. У кого-то из них есть возможность сделать первый ход, у второго – ответить. И так далее. Можно ли составить математическую модель, которая бы прогнозировала их возможные ходы? Модель могла бы получиться в виде дерева, где предыдущие ходы определяют возможные последующие. Или в виде лестницы, если речь идет об очевидной последовательности ходов.

Однажды теорию игр (и другие подобные теории) решили наложить на возможный ядерный конфликт. Плодом стала так называемая "лестница Кана".

Лестница Кана описывает последовательность действий, которые приведут от конфликта между государствами в условиях мирного сосуществования до полного уничтожения цивилизации в результате мировой ядерной войны.

Она состоит из 44 "ступеней", разделенных семью "пределами":

1 ступень – "мнимый кризис", то есть некий политический конфликт, который стороны не хотят решать мирно и угрожают войной.

У нас это уже было, когда Путин потребовал от НАТО согласовывать с ними военные учения и ограничить присутствие вблизи границ России. А США ответили ему отказом.

Ультиматумы России мировому сообществу озвучивал в 2021 году Сергей Лавров. Его не стали слушать. / Фото: lenta-ua.net

44 ступень, последняя называется "бессмысленная война". Сам Кан так описывал эту ступень – "все кнопки нажаты, а лица, принимающие решения, и их сотрудники идут домой – если у них все еще есть дома; они сделали свою работу".

Такого конечно еще не было. И может, не будет.

Теория старовата – разработана в 60-е годы. Но проблема в том, что математика – наука точная. То же относится к теории игр.

Западные эксперты все чаще вспоминают про лестницу Кана после начала войны в Украине. Они делают вывод, что угроза ядерного удара уже выше, чем во время легендарного Карибского кризиса. Недавно об этом написал авторитетный The Atlantic. И лестницу Кана там тоже вспоминают.

Пределы – почему в теории Кана это так важно

44 шага к полному краху разделены Каном на 7 пределов ("thresholds"). Их значение сам Кан описывал по аналогии с семиэтажным универмагом.

Вы сначала всегда находитесь на первом (у Кана первый предел называется "не раскачивай лодку" – то есть войны еще нет, но есть угрожающие заявления). Затем вы поднимаетесь на лифте – может быть, на второй этаж. Но можете его пропустить, поехать выше.

На каждом этаже есть несколько отделов и, находясь на этом этаже, вы можете зайти в любой из них или же пройтись выборочно. Кан отмечает: вы можете ходить по отделам в любой последовательности. То есть не обязательно идти по ступеням одна за другой.

Но при этом вы не можете посетить отделы, расположенные на других этажах, пока не поднимитесь или не опуститесь. Также вы не можете стоять на одном месте, ничего не предпринимать.

Этажи – это и есть пределы в теории Кана, а отделы универмага – ступеньки его лестницы. Судя по теории Кана, мы сейчас на третьем этаже ядерного универмага. На этом этаже уже возможно применение ядерного оружия.

При этом Кан утверждает – здесь применение возможно. А все уверены, что ядерного оружия не применят.



Третий этаж ядерного универмага

Этот этаж, точнее предел называется "Интенсивный кризис". Этаж на лестнице Кана находится выше предела, на котором применение ядерного оружия является немыслимым. То есть его уже могут применить. Вот ступеньки:

Самый последний пункт вызывает наибольший оптимизм. Почему, сейчас объясним.



И что же дальше? Теория второго ответа

В связи со всем описанным есть два вывода. Плохой и не очень плохой.

Начнем с плохого. Используя метафору самого Кана, товары на третьем этаже ядерного универмага почти все уже раскуплены.

Еще недавно казалось, что тут есть свобода для маневра. Но после того как Россия начала ракетные обстрелы украинских городов, ситуация резко накалилась.

В западных экспертных кругах есть мнение, что орки сознательно бьют по гражданским объектам, таким как торговый центр в Кременчуге. Это вызывает негодование и ярость во всем мире. Зато эмоции уже не будут такими сильными, если Россия нанесет тактический ядерный удар по украинским позициям.





На Западе есть мнение, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам, чтобы вызвать больше негодования. И тем самым смягчить возможную реакцию на тактический ядерный удар. / Фото: slovoidilo.ua

Есть повод для тревоги. Такая демонстрация силы в логике Кана предшествует официальному объявлению войны и "как бы случайному" применению ядерного оружия.

А раз набор опций на "третьем этаже" почти исчерпан, то осталось только объявить войну, шарахнуть куда-нибудь тактическим ядерным боеприпасом. А затем подниматься на следующий этаж.

А следующий этаж – очередной этап эскалации у Кана называется "причудливый кризис" (bizzare crisis). На этом этапе атомные бомбы уже летают между странами, вовлеченными в конфликт, как комары на болоте.

Правда, это еще не конец. Война еще не приобрела статус мировой.

Уже когда мировые державы решат вмешаться, начнется целенаправленное уничтожение городов – "городская ядерная война". Вот тогда – Армагеддон.

В теории Кана есть важный элемент – второй ответ. То есть уже пережив ядерный удар, США или Россия все равно смогут ответить еще раз.

Этот второй ответ положит конец всему, поскольку защититься от второго удара уже не будет ресурсов. Не останется системы ПРО, Железного купола или закрытого неба.

Как раз та 44 ступень лестницы, которую мы упомянули вначале. Все кнопки нажаты – и сотрудники едут по домам пить водку.

Теперь о хорошем. Может быть, Кан ошибается. С тех пор как была разработана его теория, мир все-таки изменился.

На то, что Кан ошибается, указывает описанная нами 20 ступень. Мировые санкции против державы-агрессора были введены значительно раньше. Не просто раньше, ведь через ступеньки по правилам его теории можно и перепрыгнуть. Они были введены сразу же, как начался военный конфликт. То есть еще на "предыдущем этаже", который у Кана связан с подготовкой войны и началом боевых действий.



А что на предыдущем этаже?

Предыдущий этаж называется "традиционный кризис". Это когда лодку уже активно раскачивают, но применение ядерного оружия все еще представляется немыслимым. Санкции на нем не предусмотрены. Но характер и этого этапа Кан описывает удивительно точно:

4 ступень. Ужесточение позиций – противостояние заявлений.

5 ступень. Демонстрация силы.

6 ступень. Значительная мобилизация.

7 ступень. Юридическое издевательство – восстановление (Legal Harrasment – Retoration). Непонятный термин, сам Кан поясняет его так: "можно действовать очень враждебно и провокационно, но в рамках международного права". Это разумеется было признание ДНР\ЛНР перед войной. Поразительно, но русские даже использовали слово "восстановление" – по поводу захвата территорий в пределах админграниц Донецкой и Луганской областей.

Непонятный термин, сам Кан поясняет его так: "можно действовать очень враждебно и провокационно, но в рамках международного права". Это разумеется было признание ДНР\ЛНР перед войной. Поразительно, но русские даже использовали слово "восстановление" – по поводу захвата территорий в пределах админграниц Донецкой и Луганской областей. 8 ступень. Преследование актов насилия. Пояснение такое: "более или менее законные акты насилия или другие инциденты, направленные на преследование (…) запугивание и иной вред, ослабление или деморализацию противника". Тут речь идет о "денацификации" Украины. Уже подзабытый термин времен начала войны, который вышел из оборота. Путин с 2014 года говорит про радикалов-националистов-бендеровцев. Но он впервые заявил о намерении расправиться с ними лишь 21 февраля – за три дня до начала войны:

"Радикалы организовали террор и преследование — украинские города захлестнула волна погромов и насилия. Невозможно вспоминать без содрогания о трагедии в Одессе. Преступники, которые совершил это злодеяние, не наказаны. Но мы сделаем все, чтобы их найти, покарать и предать суду".

9 ступенька. Драматические военные противостояния. Это, понятно, начало военных действий. Любопытный комментарий Кана к этому пункту: "Если есть прямая конфронтация ("лицом к лицу"), которая кажется суровым испытанием нервов, свершения, решимости или безрассудства, то все участники и наблюдатели будут проявлять большой интерес к разбирательству". Все так и было, если помните.



Кто вы, доктор Стренджлав

В отличие от других математиков и стратегов, занимавшихся перспективами ядерной войны, которые и при жизни-то не пользовались известностью, Германа Кана обессмертил Стенли Кубрик, снявший черную комедию "Доктор Стренджлав". Она считается одним из величайших фильмов всех времен.

Рассказывают, что Кубрик консультировался к Каном, когда готовил материалы к фильму. Кубрика поразила холодная расчетливость ученого, который считал потери миллионами – и утверждал, что Америка должна готовиться к ограниченной ядерной войне.

Постер к фильму "Доктор Стренджлав" Стэнли Кубрика. Принято считать, что образ доктора из черной комедии частично вобрал черты Германа Кана / Фото: film.ua

В итоге главный персонаж его фильма, ставший архетипом "безумного ученого" – в инвалидной коляске, с сильным немецким акцентом и синдромом инопланетной руки, которая затянута в черную перчатку и иногда зигует сама по себе, вобрал в себя в том числе и черты Кана.

Герман Кан внешне не слишком походил на героя черной комедии Стэнли Кубрика. Но, говорят, он – один из прототипов доктора Стренджлава / Фото: wikimedia

Кан в реальной жизни на комедийного персонажа не походил. Он был из еврейской семьи, которая успела уехать из Европы в США до Гитлера. Кан провел детство в Бронксе, и он говорил без всякого немецкого акцента.

И конечно Кан был выдающимся исследователем. Мало кто знает, но именно Кану принадлежит широко распространенный термин "эскалация вооруженного конфликта". Этот термин, кстати, очень любят россияне.

Кан основал Институт Хадсона – американский аналитический центр, который в 1987 году точно предсказал трансформацию американского рынка труда и вывод капитала из страны в связи с компьютеризацией. Это было уже после смерти Кана в 1983.

Институт Хадсона консультировал Трампа по Северной Корее. Как известно, США угрожали Корее ядерным ударом, при этом предлагая разоружаться. Это было в духе Кана. Да и в духе доктора Стренджлава...