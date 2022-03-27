Украина и Россия проведут переговоры в Турции – Арахамия

Арахамия анонсировал новый раунд переговоров Украины и РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией о прекрещении боевых действий состоится в Турции 28-30 марта.

Об этом сообщил в Facebook глава парламентской фракции "Слуга народа", участник украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

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"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта. Детали позже", – написал Арахамия.

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