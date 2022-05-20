Украина начала укреплять границу с Беларусью в Житомирской области

Границу с Беларусью делают безопасной для Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Житомирской области укрепят границу с Беларусью. Это нужно, чтобы не допустить повторного вторжения русских оккупантов. На границе установят бетонные блоки.

О таком сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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Глава Житомира заверил, что у российских оккупантов не будет второй попытки вторжения.

"Не будет возможности зайти в Украину так, как они вошли 24 февраля. С 1 мая мы начали строить по всей линии и бетонные блоки", – заявил он.

Оккупанты атаковали Житомирскую область

Утром 20 мая россияне дважды ударили по городу Малин. Эту информацию подтвердил глава Коростенского РВА Юрий Тарасюк.

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В Сети пишут, что ракеты попали по железной дороге.

Как известно, российские войска полностью покинули территорию Житомирской области в начале апреля.

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