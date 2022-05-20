Україна почала укріплювати кордон з Білоруссю у Житомирській області

Кордон з Білоруссю роблять безпечним для України. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Житомирській області зміцнять кордон з Білоруссю. Це потрібно, щоб не допустити повторного вторгнення російських окупантів. На кордоні встановлять бетонні блоки.

Про таке повідомив мер Житомира Сергій Сухомлін.

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Очільник Житомира запевнив, що у російських окупантів не буде другої спроби вторгнення.

"Не буде можливості зайти в Україну так, як вони зайшли 24 лютого. З 1 травня ми почали будувати по всій лінії і бетонні блоки", – заявив він.

Окупанти атакували Житомирську область

Зранку 20 травня росіяни двічі вдарили по місту Малин. Цю інформацію підтвердив голова Коростенської РВА Юрій Тарасюк.

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В Мережі пишуть, що ракети влучили по залізниці.

Як відомо, російські війська повністю залишили територію Житомирської області на початку квітня.

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