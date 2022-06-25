Украина накажет РФ за ракетные обстрелы: главные заявления властей за 25 июня

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна заслужила статус кандидата в члены Евросоюза, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как работают американские РСЗО, а советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал новые ракетные обстрелы украинских городов.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 25 июня.

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Зеленский заявил, что Украина одолеет путь в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза. По его словам, Украина полностью заслужила этот статус.

"Мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он упал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали? Сегодня мы акцентируем внимание на семи требованиях ЕС. Да. Это правда. Но разве это пугает нас? Нет. Потому что перед этим мы успешно выполнили сотни. Давайте не забудем об этом. Не для хвастовства. А для веры в то, что мы точно преодолеем этот путь. Мы преодолели 7 тысяч метров, поэтому не остановимся – возьмем свой Эверест", – сказал президент.

Залужный показал американские РСЗО в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS "уже работают в интересах обороны Украины".

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"Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели – военные объекты врага на нашей, украинской, территории. Спасибо американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель – победа", – отметил он.

Подоляк отреагировал на ракетный удар по Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя мощный ракетный удар оккупантов, заявил, что Украина "обязательно накажет зло".

"48 российских крылатых ракет. В течение ночи. По всей территории Украины. Исключительно по гражданским объектам… Россия все еще пытается запугать Украину, вызвать панические настроения и заставить бояться Z-монстров… Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет…" – заявил Подоляк.

48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Винятково по цивільних об'єктах… Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов’язково за все зло покарає… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 25, 2022

Тимошенко рассказал о подготовке к учебному году в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что новый учебный год в Украине планируют начать в оффлайн-режиме, но при соблюдении мер безопасности.

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По его словам, занятия планируют начать 1 сентября "при условии безопасной ситуации в регионе".

Для этого в учебных заведениях проводятся мероприятия по усилению безопасности, в частности, подготовка бомбоубежищ и создание запасов воды и медикаментов.

Маляр призвала не комментировать боевые действия

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что публичная огласка о ходе военных операций наносит ущерб работе ВСУ.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции – как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", – подчеркнула Маляр.

Генштаб доложил о ходе боевых действий

Оккупанты на Донбассе пытаются штурмовать позиции украинской армии на Славянском направлении. Также российские подразделения пытаются заблокировать Лисичанск.

Военные РФ продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 25.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 34 700 (+170) человек ликвидировано;

танков – 1511 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 764 (+5) единицы;

РСЗО – 241 (+0) единица;

средств ПВО – 99 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+1);

вертолетов – 184 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4);

крылатых ракет – 137 (+0);

кораблей/катеров – 14 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;

специальной техники – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.