Україна покарає РФ за ракетні обстріли: головні заяви влади за 25 червня

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна заслужила статус кандидата в члени Євросоюзу, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як працюють американські РСЗВ HIMARS, а радник глави ОПУ Михайло Подоляк прокоментував нові ракетні обстріли українських міст.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 25 червня.

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Зеленський заявив, що Україна подолає шлях до ЄС

Президент України Володимир Зеленський прокоментував надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу. За його словами, Україна повністю заслужила на цей статус.

"Ми кажемо: Україні надали статус кандидата в ЄС. Давайте говорити: Україна здобула статус кандидата в ЄС. Хіба він упав нам з неба? Хіба ми мало пройшли й зробили? Сьогодні ми акцентуємо увагу на семи вимогах ЄС. Так. Це правда. Але хіба це лякає нас? Ні. Бо перед цим ми успішно виконали сотні. Давайте не забудемо про це. Не для хвальби. А для віри в те, що ми точно подолаємо цей шлях. Ми здолали 7 тисяч метрів, тож не зупинимось – візьмемо свій Еверест", – сказав президент.

Залужний показав американські РСЗВ в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що американські реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS "вже працюють в інтересах оборони України".

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"Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі – військові об'єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо американському народу за надане озброєння! Наша мета – перемога", – зазначив він.

Подоляк відреагував на ракетний удар по Україні

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи потужний ракетний удар окупантів, заявив, що Україна "обов'язково покарає зло".

"48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Винятково по цивільних об'єктах… Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов'язково за все зло покарає…" – заявив Подоляк.

Тимошенко розповів про підготовку до навчального року в Україні

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що новий навчальний рік в Україні планують розпочати в офлайн-режимі, але за умови дотримання заходів безпеки.

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За його словами, заняття планують розпочати 1 вересня "за умови безпечної ситуації в регіоні".

Для цього у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки, зокрема, підготовка бомбосховищ та створення запасів води та медикаментів.

Маляр закликала не коментувати бойові дії

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що публічний розголос щодо ходу військових операцій завдає шкоди роботі ЗСУ.

"Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції – як це було вчора і позавчора щодо Сєвєродонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане", – наголосила Маляр.

Генштаб доповів про хід бойових дій

Окупанти на Донбасі намагаються штурмувати позиції української армії на Слов'янському напрямку. Також російські підрозділи намагаються заблокувати Лисичанськ.

Військові РФ продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об'єктах цивільної інфраструктури на території України.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противник з 24.02 до 25.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 700 (+170) осіб ліквідовано;

танків – 1511 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 764 (+5) одиниці;

РСЗВ – 241 (+0) одиниця;

засобів ППО – 99 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+1);

вертольотів – 184 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4);

крилатих ракет – 137 (+0);

кораблів/катерів – 14 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.