Украина не будет проводить обмен пленными без женщин в списке – Верещук

Украина требует от России включать женщин в списки обмена пленными. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина отказывается проводить обмен пленными с Россией, если в списке нет женщин. Оккупанты захватили в плен почти 500 украинок.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишет BBC.

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По ее словам, Россия попыталась обменять украинских гражданских на российских военнопленных, хотя это и запрещено Женевской конвенцией.

Верещук напомнила, что Россия умышленно вывозила гражданских украинцев с оккупированных территорий, чтобы использовать их для обмена на своих пленных солдат.

"Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова", – заявила Верещук.

Кроме того, Россия тянет с освобождением пленных мирных украинок. Верещук пожаловалась, что женщин приходится доставать чуть ли не плоскогубцами.

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По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, теперь Украина отказывается проводить обмен без женщин в списке.

Обмен пленными

21 апреля состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 19 человек.

пленными. В Украину вернулись 19 человек. 19 апреля был проведен новый обмен пленными. В Украину возвращаются 76 человек. Это был пятый обмен пленными.

Предварительный обмен пленниками между Украиной и Россией состоялся 14 апреля по приказу президента Владимира Зеленского. Из российского плена освободили 30 украинцев , среди которых – восемь гражданских. Также из плена РФ удалось освободить двух украинских пилотов, которые рассказали об изнурительных допросах украинских военных оккупантами.

, среди которых – восемь гражданских. Также из плена РФ удалось освободить двух украинских пилотов, которые рассказали об изнурительных допросах украинских военных оккупантами. 13 апреля президент Зеленский предложил обменятькума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука на защитников и мирных жителей заблокированного Мариуполя.

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