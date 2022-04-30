Україна не проводитиме обмін полоненими без жінок у списку – Верещук

Україна вимагає від Росії включати жінок у списки на обмін полоненими. / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна відмовляється проводити обмін полоненими з Росією, якщо у списку немає жінок. Окупанти захопили в полон майже 500 українок.
Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє BBC.
За її словами, Росія спробувала обміняти українських цивільних на російських військовополонених, хоча це і заборонено Женевською конвенцією.
Верещук нагадала, що Росія навмисне вивозила цивільних українців з окупованих територій, щоб далі використовувати їх для обміну на своїх полонених солдат.
"Ми знаємо, що там понад тисячу заручників, зокрема майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях та слідчих ізоляторах Курська, Брянська, Рязані, Ростова", – заявила Верещук.
Крім того, Росія тягне зі звільненням полонених мирних українок. Верещук поскаржилася, що жінок доводиться діставати мало не плоскогубцями.
За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, тепер Україна відмовляється проводити обмін без жінок у списку.
Обмін полоненими
- 21 квітня відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулися 19 людей.
- 19 квітня було проведено новий обмін полоненими. В Україну повертаються 76 людей. То був п'ятий обмін полоненими .
- Попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 14 квітня за наказом президента Володимира Зеленського. З російського полону звільнили 30 українців, серед яких – вісім цивільних. Також з полону РФ вдалося звільнити двох українських пілотів, які розповіли про виснажливі допити українських військових окупантами.
- 13 квітня президент Зеленський запропонував обміняти кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука на захисників та мирних жителів заблокованого Маріуполя.
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