Україна не проводитиме обмін полоненими без жінок у списку – Верещук

Україна вимагає від Росії включати жінок у списки на обмін полоненими. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна відмовляється проводити обмін полоненими з Росією, якщо у списку немає жінок. Окупанти захопили в полон майже 500 українок.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє BBC.

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За її словами, Росія спробувала обміняти українських цивільних на російських військовополонених, хоча це і заборонено Женевською конвенцією.

Верещук нагадала, що Росія навмисне вивозила цивільних українців з окупованих територій, щоб далі використовувати їх для обміну на своїх полонених солдат.

"Ми знаємо, що там понад тисячу заручників, зокрема майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях та слідчих ізоляторах Курська, Брянська, Рязані, Ростова", – заявила Верещук.

Крім того, Росія тягне зі звільненням полонених мирних українок. Верещук поскаржилася, що жінок доводиться діставати мало не плоскогубцями.

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За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, тепер Україна відмовляється проводити обмін без жінок у списку.

Обмін полоненими

21 квітня відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулися 19 людей.

полоненими. В Україну повернулися 19 людей. 19 квітня було проведено новий обмін полоненими. В Україну повертаються 76 людей. То був п'ятий обмін полоненими .

Попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 14 квітня за наказом президента Володимира Зеленського. З російського полону звільнили 30 українців , серед яких – вісім цивільних. Також з полону РФ вдалося звільнити двох українських пілотів, які розповіли про виснажливі допити українських військових окупантами.

, серед яких – вісім цивільних. Також з полону РФ вдалося звільнити двох українських пілотів, які розповіли про виснажливі допити українських військових окупантами. 13 квітня президент Зеленський запропонував обміняти кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука на захисників та мирних жителів заблокованого Маріуполя.

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