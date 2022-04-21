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Украина организует гумкоридор в Херсонской области: откуда можно эвакуироваться

Павел Заяц
21 апреля, 11:17
Вице-премьер Ирина Верещук анонсировала новый маршрут для эвакуации

Украина организует новый гуманитарный коридор / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина организует новый гуманитарный коридор для эвакуации жителей трех населенных пунктов Херсонской области.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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"Сегодня также попробуем пробить гуманитарный коридор из Херсона. Речь идет о трех населенных пунктах: пгт Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка", – написала Верещук.

Вице-премьер назвала три точки сбора:

  • пгт Высокополье – ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);
  • с. Нововознесенское – ул. Школьная, 28б (возле сельсовета);
  • с. Миролюбовка – ул. Шевченко, 82 (возле школы).

Гуманитарный коридор из Мариуполя 20 апреля не сработал

Гуманитарный коридор из Мариуполя 20 апреля не сработал так, как планировалось, рассказала вице-премьер Ирина Верещук.

"Из-за присущей неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых. Завтра утром мы возобновим наши усилия на Мариупольском направлении", – отметила Верещук.