Украина организует гумкоридор в Херсонской области: откуда можно эвакуироваться

Украина организует новый гуманитарный коридор / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина организует новый гуманитарный коридор для эвакуации жителей трех населенных пунктов Херсонской области.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале вице-премьер-министр Ирина Верещук.
"Сегодня также попробуем пробить гуманитарный коридор из Херсона. Речь идет о трех населенных пунктах: пгт Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка", – написала Верещук.
Вице-премьер назвала три точки сбора:
- пгт Высокополье – ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);
- с. Нововознесенское – ул. Школьная, 28б (возле сельсовета);
- с. Миролюбовка – ул. Шевченко, 82 (возле школы).
Гуманитарный коридор из Мариуполя 20 апреля не сработал
Гуманитарный коридор из Мариуполя 20 апреля не сработал так, как планировалось, рассказала вице-премьер Ирина Верещук.
"Из-за присущей неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых. Завтра утром мы возобновим наши усилия на Мариупольском направлении", – отметила Верещук.