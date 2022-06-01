Украина пообещала не обстреливать Россию – Блинкен

Белый дом сделал все, чтобы Кремль не обстреливали / Коллаж "Сегодня"

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новой военной помощи Украине на 700 миллионов долларов. Можно надеяться на получение современных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия MLRS и HIMARS, поскольку, по словам Блинкена, Украина дала гарантии США в том, что не будет их использовать против целей на территории РФ.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу нового пакета финансовой и военной помощи для Украины.

Реклама

Что известно

"Только сегодня утром президента США Джозеф Байден сообщил о новом пакете безопасности для Украины всего, что ей необходимо для того, чтобы отбивать агрессию России и иметь более сильные позиции во время переговоров", – сказал Блинкен.

Он также сделал акцент на том, что Украина обещала не использовать предоставляемое оружие дальнего радиуса действия против объектов на российской территории.

"Это Россия нападает на Украину, а не наоборот. Необходимо, чтобы Россия остановила агрессию. Украина заверила нас, что не будет использовать предоставляемое оружие против целей на российской территории. Есть доверие между Украиной и США и между нашими партнерами. Ранее Байден очень четко говорил лично Путину, какие шаги будут сделаны, включая предоставление помощи Украине, для защиты против российской агрессии. Это было прямо сказано президентом Байденом Путину. Однако Россия решила провести эту агрессию несмотря на все наши усилия, которые продолжались много месяцев. Они начали этот конфликт", – объяснил ситуацию госсекретарь США.

Реклама

Обстановка