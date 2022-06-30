Украина разорвала дипотношения с Сирией: причина

На что рассчитывал Башар Асад, только ему известно / Коллаж "Сегодня"
Еще один международный изгой – Сирия – получила быстрый и жесткий ответ от Украины за подигрывание международному преступнику Владимиру Путину. Киев решил разорвать дипломатические отношения с этой страной из-за признания ОРДЛО.
Об этом сообщается на страницах МИД Украины.
Что известно
"МИД Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики признать так называемую "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Рассматриваем это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права. В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.
Сирия пока никак не прокомментировала свои действия и украинский ответ.
Обстановка
- 29 июня Сирия официально признала независимость и суверенитет так называемых "Л/ДНР", о чем сообщила МИД России. Теперь Дамаск полным ходом работает над тем, чтобы установить дипотношения с фейковыми образованиями на территории Украины.
- Казахстан оказался умнее. Президент этой страны Касым-Жомарт Токаев решил не признавать самопровозглашенные образования в Донецкой и Луганской областях Украины, о чем так прямо и сказал Путину на Петербургском международном экономическом форуме, раз и навсегда закрыв этот вопрос.
- В марте министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, выступая на пленарном заседании Сената, заявил, что Узбекистан не признает независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".
- Сама Россия в феврале признала квази-республики, в результате недавно Украина разорвала с этой террористической страной все дипломатические отношения.