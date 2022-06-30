Україна розірвала дипвідносини з Сирією: причина

На що розраховував Башар Асад, тільки йому відомо / Колаж "Сьогодні"
Ще один міжнародний ізгой – Сирія – отримала швидку та жорстку відповідь від України за підігравання міжнародному злочинцю Володимиру Путіну. Київ вирішив розірвати дипломатичні відносини з цією країною за визнання ОРДЛО.
Про це повідомляється на сторінках МЗС України.
Що відомо
"МЗС України рішуче засуджує рішення Сирійської Арабської Республіки визнати так звану "незалежність" тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Розглядаємо це рішення як недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин", – йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства України.
Сирія поки що ніяк не прокоментувала свої дії та українську відповідь.
Обстановка
- 29 червня Сирія офіційно визнала незалежність та суверенітет так званих "Л/ДНР", про що повідомила МЗС Росії. Тепер Дамаск повним ходом працює над тим, щоб встановити дипвідносини з фейковими утвореннями на території України.
- Казахстан виявився розумнішим. Президент цієї країни Касим-Жомарт Токаєв вирішив не визнавати самопроголошених формувань у Донецькій та Луганській областях України, про що так прямо і сказав Путіну на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, раз і назавжди закривши це питання.
- У березні міністр закордонних справ Абдулазіз Камілов, виступаючи на пленарному засіданні Сенату, заявив, що Узбекистан не визнає незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".
- Сама Росія у лютому визнала квазі-республіки. У результаті нещодавно Україна розірвала з цією терористичною країною всі дипломатичні відносини.