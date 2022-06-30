Україна розірвала дипвідносини з Сирією: причина

На що розраховував Башар Асад, тільки йому відомо / Колаж "Сьогодні"

Ще один міжнародний ізгой – Сирія – отримала швидку та жорстку відповідь від України за підігравання міжнародному злочинцю Володимиру Путіну. Київ вирішив розірвати дипломатичні відносини з цією країною за визнання ОРДЛО.

Про це повідомляється на сторінках МЗС України.

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Що відомо

"МЗС України рішуче засуджує рішення Сирійської Арабської Республіки визнати так звану "незалежність" тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Розглядаємо це рішення як недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин", – йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства України.

Сирія поки що ніяк не прокоментувала свої дії та українську відповідь.

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