Украина ударила по позициям оккупантов на острове Змеиный

Уничтожен пункт управления военные РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеином. Был разбит вражеский пункт управления.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
Также ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".
В то же время примечательно, что в Черном море корабельная группировка российского флота была переформатирована в сторону уменьшения.
"Общие вражеские потери за сутки составляют 16 рашистов, один танк и четыре единицы автомобильной техники, две из них бронированные", – говорится в сообщении.
Также из основного по ситуации на Юге страны по состоянию на вечер 26 апреля:
- оккупанты пытались прорваться к поселкам Таврийское и Новая Заря Николаевской области, но были откинуты, понеся существенные потери;
- в Херсоне наблюдаются попытки продовольственного подкупа населения, но местные жители не поддаются.
Захват острова Змеиный
- 24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.
- После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.
- В сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х**". Затем последовал мощный обстрел острова, и 13 пограничников погибли.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что защитникам острова Змеиный присвоят звания Героев Украины посмертно.