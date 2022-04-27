Україна вдарила по позиціях окупантів на острові Зміїний

Знищено пункт управління військових РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські військовослужбовці завдали удару по позиціях РФ на тимчасово захопленому острові Зміїному. Було розбито ворожий пункт управління.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.
Також ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".
Водночас примітно, що у Чорному морі корабельне угруповання російського флоту було переформатовано у бік зменшення.
"Загальні ворожі втрати за добу становлять 16 рашистів, один танк та чотири одиниці автомобільної техніки, дві з них броньовані", – йдеться у повідомленні.
Також з основної ситуації на Півдні країни станом на вечір 26 квітня:
- окупанти намагалися прорватися до селищ Таврійське та Нова Зоря Миколаївської області, але були відкинуті, зазнавши суттєвих втрат;
- у Херсоні спостерігаються спроби продовольчого підкупу населення, але місцеві жителі не піддаються.
Захоплення острова Зміїний
- 24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.
- Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.
- До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х**". Потім був потужний обстріл острова, і 13 прикордонників загинули.
- Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що захисникам острова Зміїний присвоять звання Героїв України посмертно.