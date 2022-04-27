Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Країна Подробиці

Україна вдарила по позиціях окупантів на острові Зміїний

Марія Дмитренко
27 квітня, 03:11
Втрати військових РФ на острові уточнюються

Знищено пункт управління військових РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військовослужбовці завдали удару по позиціях РФ на тимчасово захопленому острові Зміїному. Було розбито ворожий пункт управління.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Реклама

Також ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Водночас примітно, що у Чорному морі корабельне угруповання російського флоту було переформатовано у бік зменшення.

"Загальні ворожі втрати за добу становлять 16 рашистів, один танк та чотири одиниці автомобільної техніки, дві з них броньовані", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Також з основної ситуації на Півдні країни станом на вечір 26 квітня:

  • окупанти намагалися прорватися до селищ Таврійське та Нова Зоря Миколаївської області, але були відкинуті, зазнавши суттєвих втрат;
  • у Херсоні спостерігаються спроби продовольчого підкупу населення, але місцеві жителі не піддаються.

Захоплення острова Зміїний

  • 24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.
  • Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.
  • До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х**". Потім був потужний обстріл острова, і 13 прикордонників загинули.
  • Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що захисникам острова Зміїний присвоять звання Героїв України посмертно.