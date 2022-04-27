Україна вдарила по позиціях окупантів на острові Зміїний

Знищено пункт управління військових РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військовослужбовці завдали удару по позиціях РФ на тимчасово захопленому острові Зміїному. Було розбито ворожий пункт управління.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

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Також ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Водночас примітно, що у Чорному морі корабельне угруповання російського флоту було переформатовано у бік зменшення.

"Загальні ворожі втрати за добу становлять 16 рашистів, один танк та чотири одиниці автомобільної техніки, дві з них броньовані", – йдеться у повідомленні.

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Також з основної ситуації на Півдні країни станом на вечір 26 квітня:

окупанти намагалися прорватися до селищ Таврійське та Нова Зоря Миколаївської області, але були відкинуті, зазнавши суттєвих втрат;

у Херсоні спостерігаються спроби продовольчого підкупу населення, але місцеві жителі не піддаються.

Захоплення острова Зміїний