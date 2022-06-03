Украина в Совбезе ООН рассказала, что ожидает Путина и Шойгу после войны

Сергей Дворник отметил, что ежедневно в Украине совершается около 200-300 военных преступлений. / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

Все дни сопротивления Вооруженных сил Украины и украинского народа показали, что война закончится поражением России. Также Украина поддержала идею создания специального криминального трибунала для наказания за преступление агрессии против нашего государства.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН, которое произнес на открытых дебатах Совета Безопасности об усилении ответственности и наказания за серьезные нарушения международного права советник Постпредства Украины Сергей Дворник, отмечает Укринформ.

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Заявление в ООН

"Такой трибунал станет заключительным аккордом войны для Путина, Шойгу, Герасимова, Лаврова и других российских военных преступников. После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением россии. Поражением, которое станет победой для всего цивилизованного мира", – сказал он.

По словам Дворника, в Киевской области после отступления российской армии было обнаружено 1200 тел убитых мирных жителей. В то же время количество жертв среди населения в Мариуполе можно будет подсчитать только после деоккупации города, однако, как сообщил Сергей Дворник, ясно, что были убиты десятки тысяч человек.

Также он отметил, что ежедневно в Украине совершается около 200-300 военных преступлений, а общее их количество с начала вторжения превышает 15 тысяч.

В то же время уже зарегистрировано 1042 уголовных производства по фактам преступлений, совершенных против детей во время вторжения, – по меньшей мере 261 ребенок погиб, 460 ранены и 145 пропали без вести. Кроме этого, уже установлены личности 11 российских оккупантов, подозреваемых в жестоком обращении с детьми.

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Напомним, Россия похищает украинских детей и перевозит на свою территорию. Цель оккупантов – не только захватить Украину, но и уничтожить украинскую нацию. В общей сложности на территорию Российской Федерации депортировали более 230 тысяч детей.

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