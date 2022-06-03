Україна в Радбезі ООН розповіла, що очікує на Путіна та Шойгу після війни

Сергій Дворник зазначив, що щодня в Україні скоєно близько 200-300 воєнних злочинів. / Фото: Колаж: Сьогодні,

Всі дні опору Збройних сил України та українського народу показали, що війна закінчиться поразкою Росії. Також Україна підтримала ідею створення спеціального кримінального трибуналу для покарання за злочин агресії проти нашої держави.

Про це йдеться в заяві української делегації в ООН, яку виголосив на відкритих дебатах Ради Безпеки щодо посилення відповідальності та покарання за серйозні порушення міжнародного права радник Постпредства України Сергій Дворник, зазначає Укрінформ.

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Заява в ООН

"Такий трибунал стане заключним акордом війни для Путіна, Шойгу, Герасимова, Лаврова та інших російських воєнних злочинців. Після 100 днів мужнього опору ЗСУ і всього українського народу ясно, що ця неспровокована й невиправдана агресивна війна закінчиться поразкою росії. Поразкою, яка стане перемогою для всього цивілізованого світу", – сказав він.

За словами Дворника, в Київській області після відступу російської армії було знайдено 1200 тіл убитих мирних жителів. Водночас кількість жертв серед населення в Маріуполі можна буде підрахувати лише після деокупації міста, однак, як повідомив Сергій Дворник, ясно, що було вбито десятки тисяч людей.

Також він зазначив, що щодня в Україні скоюється близько 200-300 воєнних злочинів, а загальна їхня кількість від початку вторгнення перевищує 15 тисяч.

Водночас вже зареєстровані 1042 кримінальні провадження за фактами злочинів, скоєних проти дітей під час вторгнення, – щонайменше 261 дитина загинула, 460 поранені та 145 зникли безвісти. Крім цього, уже встановлено особи 11 російських окупантів, підозрюваних у жорстокому поводженні з дітьми.

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Нагадаємо, Росія викрадає українських дітей і перевозить на свою територію. Мета окупантів – не лише захопити Україну, а й знищити українську націю. Загалом на територію Російської Федерації депортували понад 230 тисяч дітей.

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