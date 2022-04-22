Украина вернет захваченные оккупантами территории – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что все территории Украина вернет / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина обязательно вернет себе все территории, которые захватили российские оккупанты. Об этом в интервью Суспільному рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Украина – это свободная страна в пределах 1991 года. Так и будет. Крым будет на нашей территории. Те территории, которые сейчас захватили рашисты, вернутся к нам. Россия просто развалится", – рассказал Данилов.

По его словам, в Беларуси будут происходить определенные процессы, это будет к нам дружественное государство, после того как там будет смена руководства страны.

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"А это обязательно будет происходить потому, что это жизнь. Некоторым хочется, чтобы это произошло быстро, но оно не всегда так выходит. Я более чем уверен, что Беларусь будет свободной демократической страной. Они ближе к нам. Что касается России, это большой динозавр, у которого большое тело, большая территория, но очень маленькая голова", – резюмировал он.

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