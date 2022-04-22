Україна поверне захоплені окупантами території – Данилов

Секретар РНБО Олексій Данилов упевнений, що всі території Україна поверне / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна обов'язково поверне собі всі території , які захопили російські окупанти. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

"Україна – це вільна країна в межах 1991 року. Так і буде. Крим буде на нашій території. Ті території, які зараз захопили рашисти, повернуться до нас. Росія просто розвалиться", – розповів Данилов.

За його словами, у Білорусі відбуватимуться певні процеси, це буде до нас дружня держава після того, як там буде зміна керівництва країни.

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"А це обов'язково відбуватиметься тому, що це життя. Декому хочеться, щоб це сталося швидко, але воно не завжди так виходить. Я більш ніж впевнений, що Білорусь буде вільною демократичною країною. Вони ближчі до нас. Щодо Росії, це великий динозавр, який має велике тіло, велика територія, але дуже маленька голова", – резюмував він.

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