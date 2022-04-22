Україна поверне захоплені окупантами території – Данилов

Секретар РНБО Олексій Данилов упевнений, що всі території Україна поверне / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна обов'язково поверне собі всі території , які захопили російські окупанти. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів секретар РНБО Олексій Данилов.
"Україна – це вільна країна в межах 1991 року. Так і буде. Крим буде на нашій території. Ті території, які зараз захопили рашисти, повернуться до нас. Росія просто розвалиться", – розповів Данилов.
За його словами, у Білорусі відбуватимуться певні процеси, це буде до нас дружня держава після того, як там буде зміна керівництва країни.
"А це обов'язково відбуватиметься тому, що це життя. Декому хочеться, щоб це сталося швидко, але воно не завжди так виходить. Я більш ніж впевнений, що Білорусь буде вільною демократичною країною. Вони ближчі до нас. Щодо Росії, це великий динозавр, який має велике тіло, велика територія, але дуже маленька голова", – резюмував він.
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