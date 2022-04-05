Украина вернула контроль на участке границы в Чернобыльской зоне – ГПСУ

Пограничники контролируют границу с Беларусью в Чернобыльской зоне. / Фото: Коллаж: Сегодня
Силы обороны страны вернули контроль на участке границы в зоне отчуждения, которую 31 марта покинули российские оккупанты.
Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.
По словам пограничников, это сделать помогли сами орки, которые в муках, но не долго, будут вспоминать, как освобождали Рыжий лес от радиации.
"Что здесь скажешь -"на нездоровье, вам, ваши несветлости-светляки!". Если путинским алкоголикам-хенералам своих не жалко – нам тем более. Пусть каждый непрошенец запомнит, что не только украинские люди будут гнать всех орков вслед за русским кораблем. Их отовсюду будет выживать и сама украинская земля", – отметили в ГПСУ.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, удерживаемыми в заложниках работников станции.
- Вскоре в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин приказал о готовящемся теракте на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины
- 31 марта Российские военные, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь.
- Государственное агентство Украины по управлению Чернобыльской зоной отчуждения 5 марта показало, как выглядит зона после освобождения от российских оккупантов.