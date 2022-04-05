Україна повернула контроль на ділянці кордону у Чорнобильській зоні – ДПСУ

Прикордонники контролюють кордон з Білоруссю в Чорнобильській зоні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сили оборони країни повернули контроль на ділянці кордону у зоні відчуження, яку 31 березня залишили російські окупанти.

Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби.

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За словами прикордонників, неабияк цьому допомогли самі орки, які в муках, але не довго, згадуватимуть, як визволяли Рудий ліс від радіації.

"Що тут скажеш –"на нездоров’я, вам, ваші несвітлості-світляки!". Якщо путінським алкоголікам-хенералам своїх не шкода – нам тим більше. Тож нехай кожен непроханець затямить, що не тільки українські люди гнатимуть усіх орків слідом за російським кораблем. Їх звідусіль виживатиме й сама українська земля", – наголосили в ДПСУ.

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