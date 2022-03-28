Украинцы призвали мир сменить адреса посольств РФ на улицу Украины

В МИД хотят разместить российские посольства по всему миру на улицах Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
В мире 28 марта стартовала кампания Ukraine Street, призывающая местных жителей поддержать переименование улиц с посольствами и консульствами России в улицы Украины.
Кампания по поддержке украинского народа, который защищает свою независимость в войне с Россией, началась в 53 городах 34 стран, сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.
"Разместить российские посольства по всему миру на улицах Украины – это также часть наших усилий по изолированию России и депутинизации мира. Россиянам придется буквально читать название "Украина" везде и всегда. Ежедневное напоминание о том, что Украина – суверенное государство, которое победит и будет существовать всегда, как бы Россия ни пыталась отрицать наше право на существование", – отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
На сайте uastreet.world собраны ссылки на петиции по переименованию улиц, где размещаются посольства и консульства государства-агрессора во всех городах. Каждый украинец может помочь проекту, если пригласит своих родных и друзей за границей подписывать петицию для города и страны, где они находятся.
Вступить в кампанию жители других стран могут следующим образом:
- Найти на сайте uastreet.world ссылку на существующую петицию для своего города и подписать ее. Или сообщить организаторам о необходимости создать новую петицию, если города нет в списке.
- Поделиться петицией с друзьями и местным сообществом.
- Обратиться к своему муниципалитету и местным депутатам с просьбой переименовать улицу.
"Дерусификация" улиц в Украине
Жители Ужгорода обратились к местным властям с просьбой переименовать улицы и площади, названные в честь известных россиян.
"Многие улицы, площади, скверы, переулки нашего города названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусства, которые никоим образом не причастны к Закарпатью и Ужгороду, а значит, являются атавизмом предыдущей политики построения общероссийского и общесоветского культурного пространства", — говорится в обращении к Ужгородскому городскому совету.
Авторы обращения предложили переименовать более 40 улиц города, в частности Гагарина, Декабристов, Достоевского, Лермонтова, Ломоносова, Пушкина, Толстого, Чайковского, Чехова.
Также ужгородцы попросили демонтировать бюст Пушкина в центе Ужгорода.