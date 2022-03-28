Українці закликали світ змінити адреси посольств РФ на вулицю України

В МЗС хочуть розмістити російські посольства по всьому світу на вулицях України / Фото: Колаж: Сьогодні

У світі 28 березня стартувала кампанія Ukraine Street, яка закликає місцевих мешканців підтримати перейменування вулиць з посольствами та консульствами Росії на вулиці України.

Кампанія з підтримки українського народу, який захищає свою незалежність у війні з Росією, почалась у 53 містах 34 країн, повідомляє Міністерство закордонних справ України у Facebook.

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"Розмістити російські посольства по всьому світу на вулицях України – це також частина наших зусиль з ізолювання Росії та депутинізації світу. Росіянам доведеться буквально читати назву "Україна" скрізь і завжди. Щоденне нагадування про те, що Україна – суверенна держава, яка переможе і існуватиме завжди, як би Росія не намагалася заперечити наше право на існування", – зазначив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

На сайті uastreet.world зібрані посилання на петиції щодо перейменування вулиць, де розміщуються посольства і консульства держави-агресора в усіх зазначених містах. Кожен українець може допомогти проєкту, якщо запросить своїх рідних і друзів за кордоном підписувати петицію для того міста і країни, де вони перебувають.

Долучитися до кампанії мешканці інших країн можуть наступним чином:

Знайти на сайті uastreet.world посилання на існуючу петицію для свого міста і підписати її. Або повідомити організаторам про необхідність створити нову петицію, якщо міста немає у переліку;

Поділитися петицією з друзями та місцевою спільнотою;

Звернутися безпосередньо до свого муніципалітету і місцевих депутатів з проханням перейменувати вулицю.

"Дерусифікація" вулиць в Україні

Мешканці Ужгорода звернулися до місцевої влади з проханням перейменувати вулиці та площі, названі на честь відомих росіян.

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"Багато вулиць, площ, скверів, провулків нашого міста названі на честь російських діячів політики, літератури та мистецтва, які жодним чином не причетні до Закарпаття та Ужгорода, а отже, є атавізмом попередньої політики побудови загальноросійського та загальнорадянського культурного простору", — йдеться у зверненні до Ужгородської міської ради.

Автори звернення запропонували перейменувати понад 40 вулиць міста, зокрема Гагаріна, Декабристів, Достоєвського, Лермонтова, Ломоносова, Пушкіна, Толстого, Чайковського, Чехова.

Також ужгородці попросили демонтувати погруддя Пушкіна у центі Ужгорода.