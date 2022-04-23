Украинские военные совершили успешное контрнаступление в Харьковской области – Синегубов

В течение дня были длительные ожесточенные бои. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают обстреливать инфраструктуру Харькова и области – за сутки было нанесено 56 ударов. В результате 19 раненых, 2 человека погибли.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Какая ситуация

По его словам, Изюмское направление остается стратегической точкой – ВСУ продолжают держать оборонные рубежи.

"У нас хорошие новости с передовой. Наши ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня шли ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского направления и закрепились на позициях!" – написал Олег Синегубов.

Кроме этого, он заявил, что на сегодня, 23 апреля, меняется время комендантского часа – с 19:00 до 05:00:

"Мы встречались с представителями церквей и совместно решили, что ночных богослужений не будет! Мы не можем допустить скопления людей, безопасность – прежде всего".

Напомним, Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты поняли, что фактически проиграли битву за Харьков и не смогут захватить город.

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