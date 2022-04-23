Українські військові здійснили успішний контрнаступ на Харківщині – Синєгубов

Протягом дня були тривалі запеклі бої. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти й далі обстрілюють інфраструктуру Харкова та області – за добу було нанесено 56 ударів. У результаті 19 поранених, 2 людей загинули.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Яка ситуація

За його словами, Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою – ЗСУ продовжують тримати оборонні рубежі.

"Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривали запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського напрямку та закріпилися на позиціях!" – написав Олег Синєгубов.

Крім цього, він заявив, що на сьогодні, 23 квітня, змінюється час комендантської години – з 19:00 до 05:00:

"Ми зустрічалися з представниками церков і спільно вирішили, що нічних богослужінь не буде! Ми не можемо допустити скупчення людей, безпека – перш за все".

Нагадаємо, Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти зрозуміли, що фактично програли битву за Харків і не зможуть захопити місто.

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