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Украинские военные уничтожили 24 700 оккупантов и 1092 танка

Павел Чернышук
5 мая, 11:22
Наибольшие потери противника наблюдались на Попаснянском направлении

Российские оккупанты уже потеряли 24 700 личного состава. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты с начала своего полномасштабного вторжения в Украину уже потеряли 24 700 личного состава и 196 самолетов.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

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Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 24 700 (+200) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1092 (+15) ед.;
  • боевых бронированных машин – 2651 (+41) ед.;
  • артиллерийских систем – 499 (+8) ед.;
  • РСЗО ‒ 169 (+6) ед.;
  • средств ПВО – 83 (+2) ед.;
  • самолетов – 196 (+2) ед.;
  • вертолетов – 155 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 1907 (+40) ед.;
  • кораблей/катеров ‒ 10 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9);
  • специальной техники – 38 (+0);
  • крылатых ракет – 89 (+2).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Попаснянском направлении.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются.

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Фото – Генштаб ВСУ.

Напомним, The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написала, что США предоставили Украине разведывательные данные о российских подразделениях, что помогло ликвидировать многих вражеских генералов во время войны.

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