Украинские военные уничтожили 24 700 оккупантов и 1092 танка

Российские оккупанты уже потеряли 24 700 личного состава. / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты с начала своего полномасштабного вторжения в Украину уже потеряли 24 700 личного состава и 196 самолетов.
Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.
Потери врага
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 24 700 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1092 (+15) ед.;
- боевых бронированных машин – 2651 (+41) ед.;
- артиллерийских систем – 499 (+8) ед.;
- РСЗО ‒ 169 (+6) ед.;
- средств ПВО – 83 (+2) ед.;
- самолетов – 196 (+2) ед.;
- вертолетов – 155 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 1907 (+40) ед.;
- кораблей/катеров ‒ 10 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9);
- специальной техники – 38 (+0);
- крылатых ракет – 89 (+2).
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Попаснянском направлении.
В Генштабе отмечают, что данные уточняются.
Фото – Генштаб ВСУ.
Напомним, The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написала, что США предоставили Украине разведывательные данные о российских подразделениях, что помогло ликвидировать многих вражеских генералов во время войны.