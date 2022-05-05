Украинские военные уничтожили 24 700 оккупантов и 1092 танка

Российские оккупанты уже потеряли 24 700 личного состава. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты с начала своего полномасштабного вторжения в Украину уже потеряли 24 700 личного состава и 196 самолетов.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

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Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 24 700 (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 1092 (+15) ед.;

боевых бронированных машин – 2651 (+41) ед.;

артиллерийских систем – 499 (+8) ед.;

РСЗО ‒ 169 (+6) ед.;

средств ПВО – 83 (+2) ед.;

самолетов – 196 (+2) ед.;

вертолетов – 155 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 1907 (+40) ед.;

кораблей/катеров ‒ 10 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9);

специальной техники – 38 (+0);

крылатых ракет – 89 (+2).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Попаснянском направлении.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются.

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Фото – Генштаб ВСУ.

Напомним, The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написала, что США предоставили Украине разведывательные данные о российских подразделениях, что помогло ликвидировать многих вражеских генералов во время войны.

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