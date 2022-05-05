Українські військові знищили 24 700 окупантів і 1092 танки

Російські окупанти вже втратили 24 700 особового складу. / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну вже втратили 24 700 людей особового складу та 196 літаків.
Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 24 700 (+200) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1092 (+15) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од.;
- артилерійських систем – 499 (+8) од.;
- РСЗВ ‒ 169 (+6) од.;
- засобів ППО ‒ 83 (+2) од.;
- літаків – 196 (+2) од.;
- гелікоптерів – 155 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1907 (+40) од.;
- кораблів/катерів ‒ 10 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 312 (+9);
- спеціальної техніки ‒ 38 (+0);
- крилатих ракет ‒ 89 (+2).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Попаснянському напрямку.
У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.
Фото – Генштаб ЗСУ.
Нагадаємо, The New York Times, посилаючись на американських чиновників, написала, що США надали Україні розвідувальні дані про російські підрозділи, що допомогло ліквідувати багатьох ворожих генералів під час війни.