Украинские военные в зоне ООС отбили 10 атак врага и уничтожили 3 танка

Украинские военные нанесли потери российским оккупантам. / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение 15 апреля украинские военные в зоне ООС успешно отбили 10 атак врага, нанеся потери российским оккупантам.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООС.

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Потери противника

Как отмечается, украинские военные уничтожили три танка, три артиллерийских системы, одну единицу специальной техники, две единицы автомобильной техники, а также уничтожили один вражеский БТР и один захватили.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10". Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе", – говорится в сообщении.

Напомним, оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила, что за 15 апреля украинские защитники уничтожили личный состав и технику российских оккупантов. Войска РФ за день потеряли 22 солдата.

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