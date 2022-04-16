Українські військові в зоні ООС відбили 10 атак ворога та знищили 3 танки

Українські військові завдали втрат російським окупантам. / Фото: Колаж: Сьогодні

Впродовж 15 квітня українські військові в зоні ООС успішно відбили 10 атак ворога, завдавши втрат російським окупантам.

Про це повідомляє в Facebook пресслужба ООС.

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Втрати противника

Як зазначається, українські військові знищили три танки, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, дві одиниці автомобільної техніки, а також знищили один ворожий БТР і один – захопили.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10". Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило, що за 15 квітня українські захисники знищили особовий склад та техніку російських окупантів. Війська РФ за день втратили 22 солдати.

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