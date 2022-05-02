Украинский "Байрактар" потопил два военных катера оккупантов (видео)

Украинский беспилотник "Байрактар" 2 мая уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.

Видео уничтожения боевых кораблей показал в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает "Байрактар". Вместе к Победе!" – говорится в подписи к видео.

ВСУ потопили крейсер "Москва"

13 апреля стало известно, что две украинские ракеты "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ "Москва". На борту произошел пожар, корабль затонул, его капитан и большинство членов экипажа погибли.

Уничтоженный украинскими ракетами "Нептун" крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.

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Ракетный крейсер "Москва", построенный на николаевском заводе в 1979 году, за долги был "передан" РФ по бартеру в 1992 году.

Разработка и производство одного дивизиона противокорабельных ракет "Нептун" стоили $66 млн, что в 11 раз меньше расчетной стоимости "Москвы".

На борту затопленного крейсера "Москва" могли быть ядерные боеголовки, судьба которых пока неизвестна.

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Как пишут британские СМИ, успешная операция ВСУ не только оголила весь ЧФ РФ перед украинскими "Байрактарами", но и пошатнула силовое господство России в Черноморском регионе.

Отметим, что "Москва" – тот самый русский военный корабль, который украинские пограничники с острова Змеиный послали "нах**".