Украину ждет вторая фаза войны – Арестович

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Украину ждет вторая фаза войны, которая никак не начнется, а после ее начала еще две недели продлятся мощные бои.
Об этом сказал советник главы ОП Алексей Арестович в эфире телемарафона "UA Разом".
Какая ситуация
По его словам, в Мариуполе сейчас есть определенное затишье.
"Враг истощился, но накапливает резерв, чтобы пойти в новое масштабное наступление. Туда опрокидывают последний резерв армии России. Мариуполь имеет для них ключевое значение", – сказал Арестович.
В то же время, по его мнению, у города есть все шансы продержаться еще очень долго:
"Сейчас там продолжаются незначительные уличные бои. Продолжается эвакуация местных".
Россия направила свою последнюю армию
Кроме этого, Алексей Арестович заявил, что Россия направила в Украину свои последние войска.
"Тронулась 5-я армия с Дальнего Востока. Это последние воинские подразделения, которые еще оставались на территории РФ. Больше у России нет, все", – сказал Арестович.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что массовые пытки, изнасилования и убийства мирных жителей Бучи и Ирпеня российскими оккупантами происходили с ведома руководства армии РФ.