Украину ждет вторая фаза войны – Арестович

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Украину ждет вторая фаза войны, которая никак не начнется, а после ее начала еще две недели продлятся мощные бои.

Об этом сказал советник главы ОП Алексей Арестович в эфире телемарафона "UA Разом".

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Какая ситуация

По его словам, в Мариуполе сейчас есть определенное затишье.

"Враг истощился, но накапливает резерв, чтобы пойти в новое масштабное наступление. Туда опрокидывают последний резерв армии России. Мариуполь имеет для них ключевое значение", – сказал Арестович.

В то же время, по его мнению, у города есть все шансы продержаться еще очень долго:

"Сейчас там продолжаются незначительные уличные бои. Продолжается эвакуация местных".

Россия направила свою последнюю армию

Кроме этого, Алексей Арестович заявил, что Россия направила в Украину свои последние войска.

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"Тронулась 5-я армия с Дальнего Востока. Это последние воинские подразделения, которые еще оставались на территории РФ. Больше у России нет, все", – сказал Арестович.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что массовые пытки, изнасилования и убийства мирных жителей Бучи и Ирпеня российскими оккупантами происходили с ведома руководства армии РФ.

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