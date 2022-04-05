На Україну чекає друга фаза війни – Арестович

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Україну чекає друга фаза війни, яка ніяк не почнеться, а після її початку ще два тижні триватимуть потужні бої.

Про це сказав радник глави ОП Олексій Арестович в ефірі телемарафону "UA Разом".

Реклама

Яка ситуація

За його словами, в Маріуполі наразі є певне затишшя.

"Ворог виснажився, але накопичує резерв, щоб піти в новий масштабний наступ. Туди перекидають останній резерв армії Росії. Маріуполь має для них ключове значення", – сказав Арестович.

Водночас, на його думку, місто має всі шанси протриматися ще дуже довго:

"Зараз там тривають незначні вуличні бої. Продовжується евакуація місцевих".

Росія послала свою останню армію

Крім цього, Олексій Арестович заявив, що Росія послала в Україну свої останні війська.

Реклама

"Рушила 5-та армія з Далекого Сходу. Це останні військові підрозділи, які ще залишалися на території РФ. Більше Росія не має, все", – сказав Арестович.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що масові тортури, зґвалтування та вбивства мирних жителів Бучі та Ірпеня російськими окупантами відбувалися з відома керівництва армії РФ.

Читайте також: