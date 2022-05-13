"Укроборонпром" восстановил трофейную технику оккупантов на полтора миллиарда гривен

Восстановлено трофейную технику оккупантов на полтора миллиарда гривен. / Фото: Коллаж: Сегодня, Vitaly Kuzmin

Предприятия "Укроборонпрома" восстановили трофейную технику российских оккупантов суммарной стоимостью в полтора миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

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В то же время сумма ущерба, нанесенного оккупантами государственному ОПК, составила уже более 100 миллиардов гривен.

Также отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский своим Указом от 5 мая постановил наградить орденом "За мужество" ІІІ степени 16 работников предприятий концерна, 5 из них – посмертно.

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Напомним, министр торговли США Джина Раймондо заявила, что из-за введенных США санкций Россия использует в своей военной технике чипы из импортных посудомоечных машин и холодильников.

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