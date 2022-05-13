"Укроборонпром" відновив трофейну техніку окупантів на півтора мільярда гривень

Відновлено трофейну техніку окупантів на півтора мільярда гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні, Vitaly Kuzmin

Підприємства "Укроборонпрому" відновили трофейну техніку російських окупантів сумарною вартістю у півтора мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

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Водночас сума збитків, нанесених окупантами державному ОПК, склала вже понад 100 мільярдів гривень.

Також зазначається, що президент України Володимир Зеленський своїм Указом від 5 травня постановив нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня 16 працівників підприємств концерну, 5-о з них – посмертно.

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Нагадаємо, міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що через введені США санкції Росія використовує у своїй військовій техніці чіпи з імпортних посудомийних машин та холодильників.

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