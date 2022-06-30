Успешное наступление! ВСУ освободили село в Херсонской области (видео)

Также ВСУ успешно отбили несколько контратак врага. / Фото: Коллаж: Сегодня
Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады Вооруженных сил Украины провели успешное наступление в Херсонской области. В частности, воины отбили у оккупантов село Потемкино.
Об этом сообщила пресс-служба ВСУ на своей странице в Facebook.
Успешное наступление
Как отмечается, во время наступления украинские военнослужащие отбили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "подстрелили" один "Тигр".
"Местное население Потемкиного с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", – говорится в сообщении.
Как ВСУ сорвут оккупантам референдум
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у российских оккупационных властей не выйдет в спокойной обстановке провести фейковый референдум о вхождении Херсонской области в состав России. ВСУ будут отрабатывать и этот сценарий.
Он также отметил, что у россиян нет ресурсов и наше наступление сдерживать, и фейковый референдум проводить.
Раньше мы писали, что российские оккупанты совершили парные вертолетные налеты на подразделения ВСУ в Херсонской области. Таким образом захватчики пытались вернуть контроль над населенными пунктами, которые отбили украинские военные в ходе контрнаступления.