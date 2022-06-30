Успішний наступ! ЗСУ звільнили село в Херсонській області (відео)

Також ЗСУ успішно відбили кілька контратак ворога. / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригади Збройних сил України провели успішний наступ у Херсонській області. Зокрема, воїни відбили в окупантів село Потьомкине.

Про це повідомила пресслужба ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.

Реклама

Успішний наступ

Як зазначається, під час наступу українські військовослужбовці відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП й танки, а також "вполювали" одного "Тигра".

"Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. З впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", – йдеться у повідомленні.

Як ЗСУ зірвуть окупантам референдум

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що в російської окупаційної влади не вийде у спокійній обстановці провести фейковий референдум про входження Херсонської області до складу Росії. ЗСУ відпрацьовуватимуть і цей сценарій.

Реклама

Він також зазначив, що росіяни не мають ресурсів і наш наступ стримувати, і фейковий референдум проводити.

Раніше ми писали, що російські окупанти здійснили парні гелікоптерні нальоти на підрозділи ЗСУ в Херсонській області. У такий спосіб загарбники намагалися повернути контроль над населеними пунктами, які відбили українські військові під час контрнаступу.