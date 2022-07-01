Ужас войны: ГСЧС показала, с чем приходится сталкиваться украинским спасателям (фото)

Спасатели вынуждены выдерживать и психологические травмы. / Фото: Коллаж: Сегодня, ГСЧС Украины

В Украине продолжают противостоять и наносить удары российским оккупантам. В это время украинские спасатели делают все для спасения наших граждан.

ГСЧС Украины на своей странице в Facebook продемонстрировала, с чем каждый день приходится сталкиваться украинским спасателям.

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Украинские герои

Как отмечается, вместе с бесчеловечными физическими нагрузками спасатели вынуждены выдерживать огромные психологические травмы.

"Откопать под тоннами разбитого бетона тело двадцатилетней девушки, как в Николаеве. Отыскивать фрагменты тел, как в Кременчуге. Сносить во двор уничтоженного дома десятки мертвых тел, как в Одесской области. И не верьте тем, кто утверждает, что к такому можно привыкнуть. Не можно", – говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что единственное, что держит спасателей, – это "твердая вера в возмездие нелюдям, а также в справедливую месть, которая догонит российских зверей".

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Фото – ГСЧС Украины.

Ранее в ГСЧС назвали самые заминированные регионы Украины – российские военные, отступая, минировали все, что видели. Также мы писали о том, что спасатели Днепропетровской области получили бронежилеты и каски.