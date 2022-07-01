Жахіття війни: ДСНС показала, з чим доводиться зіштовхуватися українським рятувальникам (фото)

Рятувальники змушені витримувати й психологічні травми. / Фото: Колаж: Сьогодні, ДСНС України

В Україні продовжують протистояти та завдавати ударів російським окупантам. У цей час українські рятувальники роблять все для порятунку наших громадян.

ДСНС України на своїй сторінці в Facebook продемонструвало, з чим щодня доводиться зіштовхуватися українським рятувальникам.

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Українські герої

Як зазначається, разом із нелюдськими фізичними навантаженнями рятувальники змушені витримувати ще й величезні психологічні травми.

"Відкопати під тоннами розтрощеного бетону тіло двадцятирічної дівчини, як у Миколаєві. Відшукувати фрагменти тіл, як у Кременчуці. Зносити у двір знищеного будинку десятки мертвих тіл, як на Одещині. І не вірте тим, хто стверджує, що до такого можна звикнути. Не можна", – йдеться в повідомленні.

У ДСНС повідомили, що єдине, що тримає рятувальників – це "тверда віра у відплату нелюдам, а також у справедливу помсту, яка наздожене російських звірів".

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Фото – ДСНС України.

Раніше в ДСНС назвали найзамінованіші регіони України – російські військові, відступаючи, мінували все, що, бачили. Також ми писали про те, що рятувальники Дніпропетровщини отримали бронежилети та каски.