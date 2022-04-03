В ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои на Донбассе – Данилов

Алексей Данилов рассказал, что украинские защитники ожидают в ближайшие дни тяжелые бои с оккупантами. Коллаж "Сегодня"
В ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои с российскими войсками в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телевидения.
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"В направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей – там собирается большая группировка войск Российской Федерации. Останавливаться они не собираются. Задачи, которые ставит Путин, они никуда не исчезают", – сообщил Данилов.
По его словам, оккупанты будут производить перегруппировку.
"Они будут производить перегруппировку. Желают на этом направлении создать большие проблемы для наших Вооруженных сил и мы также ожидаем, что там в ближайшее время будут ожесточенные бои за нашу территорию", – сказал Данилов.
Итоги прихода русского мира
- Количество погибших в результате ракетного удара российскими войсками по зданию Николаевского облсовета возросло до 36 человек.
- 2 апреля в Харькове российские оккупанты еще раз обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького. Как отмечается, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 39 ударов из артиллерии, минометов, танков, РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки.
- В результате обстрелов со стороны российских оккупантов здания Харьковского национального университета имени Каразина полностью разрушены. Вуз перенесут в более безопасное место.
- Генштаба ВСУ сообщает, что оккупанты хотят окружить группировку Объединенных сил и выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей. Военные РФ будут продолжать удерживать отдельные рубежи на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, предположительно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины.