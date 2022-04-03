В ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои на Донбассе – Данилов

Алексей Данилов рассказал, что украинские защитники ожидают в ближайшие дни тяжелые бои с оккупантами. Коллаж "Сегодня"

В ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои с российскими войсками в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телевидения.

Реклама

Подробности

"В направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей – там собирается большая группировка войск Российской Федерации. Останавливаться они не собираются. Задачи, которые ставит Путин, они никуда не исчезают", – сообщил Данилов.

По его словам, оккупанты будут производить перегруппировку.

"Они будут производить перегруппировку. Желают на этом направлении создать большие проблемы для наших Вооруженных сил и мы также ожидаем, что там в ближайшее время будут ожесточенные бои за нашу территорию", – сказал Данилов.

Итоги прихода русского мира