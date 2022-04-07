В Бородянке из-под завалов достали 26 погибших – Венедиктова

Ирина Венедиктова рассказала, сколько погибших нашли в Бородянке. Фото: коллаж "Сегодня"

В освобожденной Бородянке под завалами двух домов обнаружили 26 погибших. Жертв еще может быть очень много.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире информационного марафона на украинских телеканалах.

Реклама

По ее словам, в Бородянке только под завалами двух домов обнаружили 26 тел.

Венедиктова добавила, что поселок бомбили авиацией, потому гражданских жертв очень много.

Зверства российских оккупантов под Киевом

Ранее мы писали: