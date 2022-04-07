У Бородянці з-під завалів дістали 26 загиблих – Венедіктова

Ірина Венедіктова розповіла, скільки загиблих знайшли у Бородянці. Фото: колаж "Сьогодні"

У звільненій Бородянці під завалами двох будинків виявили 26 загиблих. Жертв ще може бути дуже багато.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в ефірі інформаційного марафону на українських телеканалах.

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За її словами, у Бородянці лише під завалами двох будинків виявили 26 тіл.

Венедіктова додала, що селище бомбили авіацією, тому цивільних жертв дуже багато.

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