В Буче сознательно убивали гражданских – представитель ООН

Представительница ООН Лиз Тросселл рассказала, что в Буче специально убивали мирных людей / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
В Организации Объединенных Наций заявили, что изображения зверств, совершенных в Буче, демонстрируют "все признаки" того, что гражданские лица "стали мишенью и непосредственно убиты".
Об этом заявила во время брифинга официальный представитель ООН Лиз Тросселл, передает CNN.
"То, что мы видели в Буче и других районах, ясно указывает на очень тревожные события. Жестокость, нападения на мирных жителей действительно подчеркивают, что это так тревожно. Глядя на видео и кадры оттуда, мы видим все признаки того, что жертвы были прямыми мишенями и непосредственно убиты", – сказала Троссел.
Она упомянула изображения людей со связанными за спиной руками и частично обнаженных женщин, тела которых были сожжены. Троссел добавила, что все имеющиеся факты указывают на то, что непосредственной целью были убийства конкретных людей.
"Можно было бы спорить о военном аспекте удара по зданию. Однако трудно понять, какое отношение к войне имеет человек с пулей в голове на дороге или сожженные тела гражданских рядом", – добавила представительница Верховного комиссара.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
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