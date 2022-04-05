В Буче сознательно убивали гражданских – представитель ООН

Представительница ООН Лиз Тросселл рассказала, что в Буче специально убивали мирных людей / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Организации Объединенных Наций заявили, что изображения зверств, совершенных в Буче, демонстрируют "все признаки" того, что гражданские лица "стали мишенью и непосредственно убиты".

Об этом заявила во время брифинга официальный представитель ООН Лиз Тросселл, передает CNN.

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"То, что мы видели в Буче и других районах, ясно указывает на очень тревожные события. Жестокость, нападения на мирных жителей действительно подчеркивают, что это так тревожно. Глядя на видео и кадры оттуда, мы видим все признаки того, что жертвы были прямыми мишенями и непосредственно убиты", – сказала Троссел.

Она упомянула изображения людей со связанными за спиной руками и частично обнаженных женщин, тела которых были сожжены. Троссел добавила, что все имеющиеся факты указывают на то, что непосредственной целью были убийства конкретных людей.

"Можно было бы спорить о военном аспекте удара по зданию. Однако трудно понять, какое отношение к войне имеет человек с пулей в голове на дороге или сожженные тела гражданских рядом", – добавила представительница Верховного комиссара.

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