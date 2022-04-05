У Бучі свідомо вбивали цивільних – представник ООН

Представниця ООН Ліз Тросселл розповіла, що у Бучі спеціально вбивали мирних людей / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що зображення звірств, скоєних у Бучі, демонструють "всі ознаки" того, що цивільні особи "стали мішенню і безпосередньо вбиті".

Про це заявила під час брифінгу офіційний представник ООН Ліз Тросселл, передає CNN.

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"Те, що ми бачили в Бучі та інших районах, чітко вказує на дуже тривожні події. Жорстокість, напади на мирних жителів справді підкреслюють, що це так тривожно. Дивлячись на відео та кадри звідти, ми бачимо всі ознаки того, що жертви були прямими мішенями та безпосередньо вбиті" – сказала Троссел.

Вона згадала зображення людей зі зв'язаними за спиною руками та частково оголених жінок, тіла яких було спалено. Троссел додала, що всі факти вказують на те, що безпосередньою метою були вбивства конкретних людей.

"Можна було б сперечатися про військовий аспект удару по будівлі. Проте важко зрозуміти, яке відношення до війни має людина з кулею в голові на дорозі чи спалені тіла цивільних поруч" , – додала представниця Верховного комісара.

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