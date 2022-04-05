У Бучі свідомо вбивали цивільних – представник ООН

Представниця ООН Ліз Тросселл розповіла, що у Бучі спеціально вбивали мирних людей / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
В Організації Об'єднаних Націй заявили, що зображення звірств, скоєних у Бучі, демонструють "всі ознаки" того, що цивільні особи "стали мішенню і безпосередньо вбиті".
Про це заявила під час брифінгу офіційний представник ООН Ліз Тросселл, передає CNN.
"Те, що ми бачили в Бучі та інших районах, чітко вказує на дуже тривожні події. Жорстокість, напади на мирних жителів справді підкреслюють, що це так тривожно. Дивлячись на відео та кадри звідти, ми бачимо всі ознаки того, що жертви були прямими мішенями та безпосередньо вбиті" – сказала Троссел.
Вона згадала зображення людей зі зв'язаними за спиною руками та частково оголених жінок, тіла яких було спалено. Троссел додала, що всі факти вказують на те, що безпосередньою метою були вбивства конкретних людей.
"Можна було б сперечатися про військовий аспект удару по будівлі. Проте важко зрозуміти, яке відношення до війни має людина з кулею в голові на дорозі чи спалені тіла цивільних поруч" , – додала представниця Верховного комісара.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.
- Російські окупанти у Бучі в підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
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