В Днепропетровской области прогремел мощный взрыв после ракетного удара, есть жертвы

В Днепропетровской области пожар уничтожил нефтебазу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Новомосковском районе Днепропетровской области после ракетного удара взорвался резервуар с топливом. В результате пострадали, по меньшей мере, 13 человек, есть один погибший.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"К сожалению, есть печальные новости. Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14-й час борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы. Эта атака наделала много беды – в целом пострадали 13 человек, один человек лишился жизни", – написал Резниченко.

По данным Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, враг нанес три ракетных удара по Новомосковскому району и попал в нефтебазу. Загорелись резервуары с мазутом и горючим, нефтебаза была уничтожена.

Также появилось видео с места происшествия.

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Оккупанты продолжают ракетные обстрелы

Войска РФ продолжают обстреливать ракетами украинские населенные пункты. Утром 19 июня под Киевом сбили вражескую ракету, а на Донбассе под обстрелом оккупантов погибли двое мирных жителей.

В Изюмском районе Харьковской области накануне вечером оккупанты обстреляли ракетами газоперерабатывающее предприятие.

В результате возник масштабный пожар. Также пострадали частные дома.